醫管局員工陣線派「反抗易拉扣」　醫管局：工作不應戴令人反感飾物 (15:50)

醫管局發言人提醒，員工在工作時應保持政治中立，照顧社會觀感。

員工陣線質疑局方雙重標準

醫管局員工陣線副主席羅卓堯認為，醫管局電郵稱「令人反感」的定義很闊，他指出以往醫護人員佩戴加油襟章、白絲帶等飾物均相安無事，直至輸血風波有警察投訴，局方就採取行動，質疑醫管局打壓言論自由，在職場製造白色恐怖。他又質疑局方雙重標準，早前醫管局主席范鴻齡接受《大公報》專訪談及支持「港區國安法」，「撐政府就叫政治中立，但其他人佩戴飾物就不行」。

根據有關電郵，員工如沒有遵從醫管局行為守則、相關政策或指引，該局會根據既定投訴機制及人力資源政策跟進。醫管局稱，員工衣著守則用以是提升醫管局作為醫療專業機構的形象，故員工在工作時及在工作場所中，其服飾、舉止及行為應表現專業形象，並給予病人、服務受眾及市民足夠信心。

相關報道：【Emily】醫局員工陣線派「反抗易拉扣」