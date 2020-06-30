青年涉抗議8．31示威刑毁藏武器等准保釋　遭警制服時一度昏迷 (16:05)

報稱無業的冼名才（21歲），被控刑事損壞、管有物品意圖摧毁財產及在公眾地方管有攻擊性武器共3罪，控罪指稱，他去年9月3日在港鐵太子站損壞屬於港鐵的一部八達通查閱機、兩部八達通增值機及三部售票機；保管一罐噴漆和一支金屬棍；以及攜有一個彈弓和50粒金屬顆粒。

被告准以現金5000元保釋，其間不准離港、須每周報到警署一次，以及遵守宵禁和禁足令。

另外有兩宗反修例案今日提堂。學生趙嘉進（19歲）被控於去年10月1日在荃灣荃新天地外的行人天橋參與非法集結；學生程德俊（23歲）被控於去年11月2日，在葵涌德士古道57號至65號宏華大廈地下A3號舖外管有一支噴漆、一個槌、一個載有500毫升天拿水的玻璃樽、4塊布條及一個打火機，被控一項管有物品意圖摧毁財產罪。案件分別押後至8月25日及26日再訊。

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