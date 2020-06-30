中信驅散覆核　政府質疑集會參加者提供急救：視暴力示威者為同志 (15:41)

代表警務處長和律政司長的資深大律師余若海表示，當日情況急速惡化，警員人數比示威者少，警方亦難以區分和平及暴力示威者。他稱，假如民眾當日遵從警方指示，警方便不會施放催淚彈，惟示威者當時具攻擊性，環境非常危險，警方需根據《公安條例》第17條執法；即使警方當日數度施放催淚彈，警方亦安排添美道作逃生通道，確保民眾有足夠空間離開。

余若海指出，警方在龍匯道發射催淚彈前，岑子杰曾聯絡警方，詢問警方為何「如此對待和平集會人士」。警方其後於下午3時53分和3時57分嘗試致電岑子杰，惟未能成功。余若海又提出，岑子杰當日稱「民陣盡力支援攰嘅人，因為香港而受傷嘅人」，質疑他視暴徒為和平集會的人，以及支援暴力示威者。

余若海表示，是次司法覆核圍繞警方當日的整體決策，故就算有個別警員未能準確、甚至惡意地向特定的人發射催淚彈，相關做法亦與是次覆核無關。

相關報道：中信驅散覆核 岑子杰：警無通知停集會 促裁射催淚彈違法 政府：示威規模超旺暴 施放合適