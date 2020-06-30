新冠肺炎｜鍾南山稱香港抗疫做得好　梁卓偉倡保持已有措施 (15:03)

引蘭州大學推算：北京倘無控疫或20萬人感染

針對北京新發地市場爆發新型冠狀病毒疫情，鍾南山表示，早前當局提升應變級別，實施社區封閉式管理等有效控制疫情，並引述蘭州大學推算若無相關措施，患者或多達20萬人，將是「災難性」。

鍾南山稱，有初步證據顯示，部分新發地市場相關病人的潛伏期略長過14天。梁卓偉回應，相關大型核酸檢測篩查找出的陽性病人，部分可能已在感染較後期階段，未必有傳染性。

鍾南山：中藥「連花清瘟」助治療輕症患者

鍾南山又說，中藥「連花清瘟」有助治療輕症患者的病徵和加快康復，另外針劑中藥「血必淨」亦有治療作用。港大微生物學系講座教授袁國勇則指出，本港經驗發現在發病後首7至10天處方三聯抗病毒藥物最有效，瑞德西韋亦很有效，可惜香港無存貨，另有對多種抗病毒藥物均無反應的患者，接受兩劑恢復血漿後康復，而氯奎寧、阿奇霉素則無作用。

何大一：17種疫苗人體正臨牀試驗

疫苗方面，哥倫比亞大學醫學院教授何大一表示，目前有17種疫苗正作人體臨牀試驗，另有131種在臨牀前研發階段，包括滅活疫苗、DNA疫苗、RNA疫苗等，但仍有許多未知數，例如抗體持續的時間、長者對疫苗反應等。