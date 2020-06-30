警長涉盜同袍信用卡買iPhone等提堂　控方申轉介區院 (14:30)

被告劉晉寧（35歲）案發時任職警長，惟法庭控罪書沒有列出其職業，他面對共11項罪名。其中8項盜竊罪指出，被告去年2月11日至25日期間，偷竊兩張屬於梁樂倫的恒生銀行信用卡；以及去年2月17日至3月2日，分別於九龍彌敦道好望角大廈地下、新界沙田中心3樓及太和廣場102號的麥當勞餐廳，偷竊6項介乎6至11元的物品，總值41元。

另外3項以欺騙手段取得財產罪指稱，被告去年2月26日至3月2日，於沙田新城市廣場L4及尖沙嘴廣東道100號的「蘋果店」，虛假地代表持卡人梁樂倫以信用卡付款，取得3部iPhone XS手提電話，總值29,697元。

控方稱本案將轉介至區域法院審理，要求押後以準備轉介文件。辯方表示，將與律政司商討以其他方式處理案件。

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