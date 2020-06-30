港區國安法｜陳皓桓：七一遊行必定被拒　個人身分宣布如期遊行反國安法 (14:00)

陳皓桓稱，已被捕3次，但今日仍站出來發聲，指出若市民七一不敢上街遊行，之後談何爭取自由民主、選舉及抗爭，因此七一遊行非常重要。

民主黨主席胡志偉表示，「港區國安法」已通過，但至今未有條文細節，形容為「大石壓死蟹」，他說香港人不能就此噤聲，否則會變成1989年六四事件後只向錢看的內地人。他又說，民主派已有多人因發動群眾集會而被捕，他深知今日呼籲遊行的風險，但認為這是責任所在，不理會會否影響到日後的選舉。

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