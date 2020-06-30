港區國安法｜陳皓桓：七一遊行必定被拒　個人身分宣布如期遊行反國安法 (14:00)

民陣七一遊行首次遭警方反對，為自2003年來首次，民陣稱已提出上訴。民陣副召集人陳皓桓今日（30日）表示，相信公眾集會及遊行上訴委員會必定會不批准民陣遊行，所以他以個人身分，提早宣布堅持明天（7月1日）舉行反「港區國安法」遊行，主題同樣是「反對國安惡法，堅持五大訴求」，明午2時集合，3時起步，由銅鑼灣東角道遊行至中環遮打道，和平表達意見。他說，知道要反對「港區國安法」是非常難，但香港人必需表態，並呼籲警方克制。
陳皓桓稱，已被捕3次，但今日仍站出來發聲，指出若市民七一不敢上街遊行，之後談何爭取自由民主、選舉及抗爭，因此七一遊行非常重要。
民主黨主席胡志偉表示，「港區國安法」已通過，但至今未有條文細節，形容為「大石壓死蟹」，他說香港人不能就此噤聲，否則會變成1989年六四事件後只向錢看的內地人。他又說，民主派已有多人因發動群眾集會而被捕，他深知今日呼籲遊行的風險，但認為這是責任所在，不理會會否影響到日後的選舉。
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