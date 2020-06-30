港區國安法｜各方反應．多個政府部門工會發聲明支持 (14:10)

警隊職方協會聯合聲明

香港警務處警司協會、香港警務督察協會、海外督察協會及警察隊員佐級協會發表聯合聲明，全力支持全國人大常委會審議和通過有關香港特別行政區維護國家安全的法律草案。聲明表示，「警隊必將悉力配合，按相關法例公平公正專業執法，克盡厥職保障香港的整體利益，堅定不移地維護國家的安全和發展大局。」 【聲明全文】

香港公務員總工會、政府人員協會及國家行政學院香港同學會聯合聲明

香港公務員總工會、政府人員協會及國家行政學院香港同學會發表聯合聲明，全力支持人大常委通過港區國安法，止暴制亂，全面堵塞現存特區在國家安全問題上的漏洞，確保「一國兩制」行穩致遠。【聲明全文】

懲教署職方團體聯合聲明

香港政府華員會懲教署職員分會組別聯席會議、懲教事務職員協會、香港懲教署懲教助理總會、香港懲教署退休人員協會發表聯合聲明表示，「作為懲教人員，我們支持中央政府制定相關法律，切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全行為，及外國和境外勢力干預特區事務。《國家安全法》適時立法，正好告訴任何反中亂港勢力，切勿低估國家和香港政府處理危害國家安全的充分準備和決心，願香港早日重回正軌。」【聲明全文】

香港海關工協會聯合聲明

香港海關高級官員協會、香港海關官員協會、香港海關關員工會、香港海關人員總會、香港政府華員會海關關員級分會、香港海關貿易管制主任協會、香港海關退休人員協會發出聯合聲明，堅決支持人大常委會通過「港區國安法」，「作為一支專業的紀律部隊，我們定必團結一致、克盡己任，繼續做好把關的工作，並會全力依法履行維護國家安全的使命和責任，確保香港繁榮穩定。」

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