港區國安法｜日本：港區國安法通過令人遺憾　損害一國兩制公信力 (17:55)

日本外務大臣茂木敏充表示，對港區國安法在國際社會和香港市民強烈憂慮下仍獲制定，感到遺憾。他稱目前有2.6萬名日本人身處香港，並有1400間日本企業在港有業務，「一國兩制的未來，對於與香港有緊密經濟關係和人口流動的日本而言非常重要」，通過「港區國安法」損害了國際社會對一國兩制原則的信賴，日本將與有關國家合作，以作出適當應對。

防衛大臣河野太郎表示，若通過港區國安法屬實，將對中國國家主席習近平作為國賓訪日的計劃有重大影響。菅義偉稱，日方的基本想法是繼續透過領袖會談等高層交流機會，堅定提出日本的主張並逐一解決憂慮，以及尋求中方的積極回應，但目前尚未具體安排習近平訪日的日期。

（路透社/朝日新聞/日經新聞）