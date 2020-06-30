新冠肺炎｜林鄭月娥稱放寬規限　爭取本周公布健康碼詳情 (13:15)

50人「限聚令」等防疫抗疫限制措施周四（7月2日）屆滿，特首林鄭月娥今早（30日）出席行政會議前見傳媒時稱，本港超過兩星期沒有新型冠狀病毒本地確診個案，循着張弛有度的策略，認為應稍為放寬規限，但稱留意到外國放寬措施後疫情反彈，甚至重新採取限制措施，她稱不希望本地感染個案暴增而需重新提出很多限制措施，會就此作平衡；另外，林鄭月娥稱粵港澳「健康碼」的工作進入最後階段，港府爭取本周公布詳情。
林鄭月娥指出，《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》第599F章下，除食肆外很多商業處所設有限制，如座位不多可於50%，包括演藝行業及康文署表演場地，當局會檢視有否放寬空間營業。
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