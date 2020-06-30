港聞

新冠肺炎｜林鄭月娥稱放寬規限　爭取本周公布健康碼詳情 (13:15)

50人「限聚令」等防疫抗疫限制措施周四（7月2日）屆滿，特首林鄭月娥今早（30日）出席行政會議前見傳媒時稱，本港超過兩星期沒有新型冠狀病毒本地確診個案，循着張弛有度的策略，認為應稍為放寬規限，但稱留意到外國放寬措施後疫情反彈，甚至重新採取限制措施，她稱不希望本地感染個案暴增而需重新提出很多限制措施，會就此作平衡；另外，林鄭月娥稱粵港澳「健康碼」的工作進入最後階段，港府爭取本周公布詳情。

上 / 下一篇新聞