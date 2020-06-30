港區國安法｜民建聯：全力支持　工聯會：民心所向　新民黨︰具震懾力 (20:05)

民建聯指出，通過「港區國安法」對於補齊香港的國家安全「短板」、止暴制亂、確保一國兩制成功有重要意義，令香港得以長期保持繁榮穩定，香港居民合法權益得到保障，民建聯全力支持制定和實施「港區國安法」。[民建聯facebook全文]

工聯會則表示，全國人大常委會通過「港區國安法」，過程嚴格按照憲法、《基本法》和《立法法》進行，也充分研究吸收了包括香港各界在內、各方面的意見而成，指出通過是民心所向。[工聯會facebook全文]

新民黨指出，「港區國安法」的條文十分詳盡，並相信在草擬過程中已吸納不少普通法的原則及做法，並深信《基本法》對於人權自由的保障將不受影響。新民黨又表示，相信國安法具震懾力，能達到阻嚇效果，遏止各種危害國家安全等非法活動，讓香港恢愎社會安寧及秩序，經濟民生得以重新發展。[新民黨facebook全文]

經民聯表示，擁護和支持全國人大常委會通過港區國安法，稱希望盡快全面實施法例，早日還香港市民和商界一個守法、和諧、有序的香港，讓全港市民得以安居樂業，工商業界得以放心做生意。[經民聯facebook全文]

另外，香港中華廠商聯合會歡迎港區國安法立法，並稱人大常委會已多次重申法律會保障港人及組織依法享有《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》所賦予的各項權利和自由，亦不會影響本港獨立的司法體系，認為已釋除部分人不必要的疑慮。

香港地產建設商會對立法同樣表示「歡迎」，指出維護國家安全，可鞏固香港國際金融中心地位和恢復投資者信心。

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