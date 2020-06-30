港區國安法｜黃之鋒羅冠聰周庭宣布退出　香港眾志解散 (15:05)

【15:05】香港眾志在facebook宣布，即日起解散及停止一切會務。相關報道：「學生動源」解散香港本部 成立海外分部

【11:11】香港眾志秘書長黃之鋒、香港眾志成員羅冠聰、周庭及敖卓軒，今早分別在facebook宣布退出香港眾志，黃之鋒並辭任香港眾志秘書長。

黃之鋒表示，自創立眾志以來，「團隊伙伴未曾離開政治風眼，然而當國安惡法壓境、解放軍演示狙擊『斬首』，在香港從事民主反抗，憂心性命安危已不再是無稽之談。以十年起計的政治牢獄、送到白屋嚴刑銬問、乃至直接送中，誰也沒有辦法確定明天」，他又稱「嚴峻的命運放在眼前，個人禍福難料，更要拿起承擔的勇氣」，並稱日後會以個人身分踐行信念。[黃之鋒facebook全文]

羅冠聰則稱，「在《國安法》帶領下，香港掀起一鼓（股）腥風血雨的文革潮，香港人將被以言入罪、以思想入罪......人心惶惶。在浪尖的政治人物風險更大，在如此世道下，更是難料自身安危」，他說「在時代的轉折，如何靈活應對、轉守為攻，正考驗著我們每位的智慧和決心」，他退出眾志後會以個人名義繼續參與反抗運動。[羅冠聰facebook全文]

周庭則說，「這是個沉重且迫不得已的決定。未來的國際連結工作，我亦將無法再參與。嚴冬在前，今天就此與伙伴戰友別過，各自在不同崗位上努力」，勸勉「即使活在絕望當中，我們都要繼續以堅強的生活着，時刻記着彼此的存在。只要活着就會看見希望。」[周庭facebook全文]

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