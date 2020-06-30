「岳衣男」持棍襲警拒捕等3罪罪成判囚10個月 (10:32)

19歲的被告陳以晉，為香港專業教育學院（IVE）高級文憑學生。辯方求情時表示，被告當日並非外出參與示威活動，只是路經案發地點即北角七海商業中心時，看到警察推進至巷內，一時衝動犯案，現已知錯有悔意，亦已反省，今後會循規蹈矩；加上案件經歷長時間，也令家人擔心。

另辯方指出，本案非同類型中最嚴重，受襲警員雖曾放一段長時間的病假，但現已康復，傷勢並不嚴重。

辯方引述勞教中心報告指出，被告在腦內有水囊的問題，不適合入勞教中心，因此即時監禁應為唯一選項；被告明白事件的嚴重性，接納當中或有加刑因素，但強調被告非有預謀犯案，請求法庭給予更生機會。

案件源於民陣向警方申請去年9月15日「國際民主日」遊行被拒後，網民號召「去港島行街」，當晚北角、炮台山一帶有示威者聚集，警方到場驅散。

被告當時與4名示威者經七海商業中心旁的小巷逃進一個露天停車場，被機動部隊成員、督察馬智聖截停，當時被告站着，另外4人在車間匿藏。

被告從背包拿出一支已拆掉固定電話部分的自拍鋁棒，從後打馬智聖的背部。馬智聖轉身以警棍還擊，但被告再用自拍棒打馬智聖左肩5次才逃走，但一度倒地，及後起來逃至小巷，多名警員分別使用武力將被告制服。