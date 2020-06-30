日本夕張蜜瓜當造　果商教揀靚蜜瓜3貼士 (10:00)

1. 蒂部青綠色較硬身為佳

天然培植的蜜瓜，蒂部通常都有點不規則，但不會影響蜜瓜質素。一個靚或新鮮的蜜瓜，蒂部會較硬身，蒂部呈青綠色。

2. 底部太硬太軟皆不理想

若想知道蜜瓜的新鮮度，可以輕按蜜瓜的底部，若底部較硬身，即尚未成熟，味道較淡。若蜜瓜底部帶少許軟身，味道正是最適合的時間；若底部太軟，則代表已經熟透。

3. 留意貼紙說明品種及產地

若想知道蜜瓜產地和品種，可留意日本蜜瓜上的貼紙通常註明產地、品種和等級，是品質的保證。

食用小貼士：蜜瓜一般是由蒂的位置垂直切下，一開為二，刮走瓜籽，再切件食用。Gigi建議，進食如夕張蜜瓜這類多汁的蜜瓜，切開兩邊後，宜用匙羹吃果肉，以免果汁流失。

文：黃詠賢

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