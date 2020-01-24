學生搜出打火機噴霧罐稱作「自衛」　辯方質疑未先警誡供辭不能呈堂獲接納 (23:00)

被告為報稱學生的馬子樂（20歲），他否認於去年6月11日，在上環信德中心地下7-Eleven便利店附近，無合理辯解而攜有攻擊性武器，即3支噴霧罐，每支噴霧罐上均被膠紙附貼打火機。

負責搜查及拘捕被告的警員鍾立鋒作供時憶述，當晚9時許得悉信德中心外放置大量頭盔及護目鏡，遂前往查看及巡邏，至晚上10時，他在信德中心附近看到被告，當時被告正望着頭盔，並在看見警員時神情緊張，於是上前截查，並在其背包中搜出涉案3支噴霧罐。

鍾立鋒又說，他曾不斷追問被告為何攜帶涉案噴霧罐時，被告起初「支吾以對」，後來稱作燒烤時用，但他質疑被告說謊，着被告「講真話啦」，最後被告回應「聽日（6月12日）打算去政總參與集會，驚自己人身安全受威脅，物品係當有人襲擊我嗰時用嚟自衛」，他聽罷就警誡及拘捕被告。

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