去年6．9遊行後凌晨立法會示威區衝突　社工及裝修工認非法集結還押候判 (22:15)

被告為報稱社工丘子樂（33歲）及裝修工人吳浩榮（33歲），兩人承認去年6月10日在中環立法會綜合大樓公眾入口外指定示威區，連同其他人參與非法集結；丘子樂另承認在同日同地襲擊警員A。

辯方求情時指出，丘子樂現任職社工，事發前他與同事及一群相識的年輕人在案發地點和平安坐，直至看見警方拘捕示威者及跪在他們身上，為了「拯救青年」才「愚蠢地腳踢警員」，現已感後悔，亦愧對家人。

至於另一被告吳浩榮，辯方求情表示，去年在事件發生後，吳浩榮與父親關係轉差，未能再在父親裝修公司任職，又遭結婚兩年的妻子拋棄。

控方案情指出，當日凌晨約有200名示威者集結在立法會示威區外，吳浩榮於零時13分搬動鐵馬衝向警方防線，隨即被警方制服拘捕；在零時19分，一名正驅散人群的警員被多人圍打，其間丘子樂曾用腳踢該警員上半身。

同案的13名年齡介乎19至41歲被告，分兩案提堂，控方原打算合併兩案，因辯方未收齊控方文件，案件押後8月31日再訊。

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