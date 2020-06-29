26人涉圍警大興行動基地控非法集結　年紀最小14歲 (19:45)

被告依次為陳達富（26歲）、學生鄧泓祥（17歲）、地盤工人陳樂期（24歲）、學生何奕恆（21歲）、社工李嘉熹（24歲）、學生陳家朗（20歲）、技術員吳嘉俊（38歲）、學生許諾（20歲）、侍應伍栢衝（21歲）、學生關善瑜（18歲）、學生吳筠怡（21歲）、一名14歲男學生、兩名15歲男學生、學生鄧唯健（17歲）、侍應梁文健（23歲）、學生陸俊恆（19歲），以及學生王靜儀（22歲）。控罪指稱各人於去年10月30日，在屯門良運街近震寰路80號大興警察行動基地的公眾地方參與非法集結；其中13名被告另被指在身處非法集結時使用蒙面物品，包括口罩、面罩及圍巾等物品。

3名未滿16歲的被告各准以500元現金與500元人事擔保，其餘被告則以現金1000元保釋，眾人均不得離港及須每星期報到警署報到一次。

早前已有8人包括一名15歲男學生在包圍行動中，涉攜雷射筆及噴漆等分兩案被起訴，控方加控8人非法集結及使用蒙面物品罪獲接納，裁判官下令除15歲男生外，其餘7人須增加離港限制及警署報到的保釋條件。三案將於9月17日處理轉介區院事宜。

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