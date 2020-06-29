八旬前球員路過旺角被捕　好友何鑑江︰「唔怕國安法，只怕亂執法」 (18:36)

何鑑江向本報表示，他們四人打算昨午4時許到旺角紅茶冰室用膳，卻一直未見梁貴剛蹤影。他們致電找他，梁貴剛稱警察在旺角封路，他未能橫越封鎖線，無法前進。數分鐘後，他們再致電，梁貴剛稱被警察「圍着」，然後匆匆掛線。他們其後不斷致電梁貴剛，惟沒人接聽，至晚上9時才得悉他被拘留在紅磡警署。何鑑江今早再致電他時，梁貴剛稱已於今晨1時許獲釋，現已回家。至於梁貴剛因何原因被拘留，是否要接受保釋，何鑑江稱現不清楚，數日後會相約梁貴剛用膳，向他了解。

何鑑江說，他們都是「普通人」，赴約前不知網民號召在旺角遊行，加上梁貴剛不使用社交媒體，平時只用WhatsApp與友人通訊，不清楚網民當時有何行動。他說梁貴剛走路不穩，需用拐杖攙扶，不理解他為何被捕，「根本企唔穩，點參加遊行？」他又認為警方昨午拘捕行動「在情在理都講唔通」，不滿警方拉起封鎖線就拘捕所有位於線內的人。

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