前幼稚園男總監否認偷拍女童如廁　辯方反對片段呈堂質疑或被捏造 (19:30)

前幼稚園男總監涉嫌偷拍女童如廁，他早前否認製作兒童色情物品，以及屬交替控罪的管有兒童色情物品罪，今（29日）於九龍城裁判法院受審。控方要求將涉案的女童色情片段呈堂，遭辯方資深大律師謝華淵反對，並引用七警案的案例指出，無綫電視新聞部曾派代表在七警案的審訊作供，以證明呈堂影片與新聞片段一致，但本案片段來源無從考究，真確性成疑。
裁判官押後至周四（7月2日）對片段應否呈堂的爭議作裁決。被告馬祖堯（37歲）案發時為幼稚園總監，現報稱任職導演。經修訂控罪指出，被告於2014年8月至2018年11月之間的某日，在油麻地漾日居一個單位製作兒童色情物品，即由影像攝錄儀器拍攝、關於年幼女童小便並露出私處的影片。
控方透露，本案源於有人拾獲一枚USB後報案，USB內有一段長約25分鐘的兒童色情影片，懷疑被告是偷拍者。辯方反對將該片段呈堂，稱現今科技先進，影片可能被人揑造或干擾。
裁判官另應控方申請，頒令禁止任何人及傳媒發布涉案女童、幼稚園、報案人、3名證人及影片中任何人的個人資料，包括姓名及身分，若有人違反禁令，將被視為藐視法庭。
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