保就業計劃｜六福唐記各獲逾4000萬保就業補貼　H&M、舒適堡、英基第二批名單上榜【附表】 (15:00)

政府今日（29日）公布「保就業」第二批已領取工資補貼的僱主名單，第二批僱主名單涵蓋近33,679名僱主，涉及約65億元工資補貼及承諾受薪僱員人數超過28萬。其中，六福集團獲最多補貼，共逾4366萬元，經營唐記包點的祖遇唐控股排第二，獲得逾4271萬元。