保就業計劃｜六福唐記各獲逾4000萬保就業補貼　H&M、舒適堡、英基第二批名單上榜【附表】 (15:00)

政府今日（29日）公布「保就業」第二批已領取工資補貼的僱主名單，第二批僱主名單涵蓋近33,679名僱主，涉及約65億元工資補貼及承諾受薪僱員人數超過28萬。其中，六福集團獲最多補貼，共逾4366萬元，經營唐記包點的祖遇唐控股排第二，獲得逾4271萬元。
部分獲逾千萬元補貼的公司：
．六福集團有限公司
Luk Fook Holdings Company Limited
工資補貼金額：43,667,991元
承諾受薪僱員人數：1493
．祖遇唐控股有限公司（經營唐記包點）
J&D Holdings Limited
工資補貼金額：42,714,591元
承諾受薪僱員人數：1983
．城市護衛有限公司
City Security Company Limited
工資補貼金額：39,438,420元
承諾受薪僱員人數：1706
．GHK Hospital Limited（經營港怡醫院）
工資補貼金額：31,093,155元
承諾受薪僱員人數：1151
．Sing Tao Management Services Limted
工資補貼金額：25,420,149元
承諾受薪僱員人數：993
．Physical Health Centre Hong Kong Limited（經營舒適堡）
工資補貼金額：24,757,464元
承諾受薪僱員人數：1011
．安樂機電設備工程有限公司（律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下）
ATAL Building Services Engineering Limited.
工資補貼金額：24,740,370元
承諾受薪僱員人數：941
．英基教育服務有限公司
ESF Educational Services Limited
工資補貼金額：19,001,271元
承諾受薪僱員人數：927
．H&M Hennes & Mauritz Holdings Asia Limited（經營H&M）
工資補貼金額：18,107,316元
承諾受薪僱員人數：884
．東瀛遊旅行社有限公司
工資補貼金額：11,890,422元
承諾受薪僱員人數：519
．United Overseas Bank LTD（經營大華銀行 ）
工資補貼金額：10,980,741元
承諾受薪僱員人數：398
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