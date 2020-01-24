獲美大學取錄DSE生攜汽油彈判刑2年8個月　法官：別期望將年輕當作優勢 (16:45)

被告陳國靖（17歲）就讀中六，剛考完DSE，獲美國加州大學聖塔芭芭拉分校取錄就讀工程。

辯方表示，鑑於被告年齡及認罪悔意，加上感化官對他評價正面，認為判處被告進入勞教中心較有益及具建設性。

不過，法官胡雅文稱案件嚴重，被告背包中攜帶的原料可供製造7至15支汽油彈，犯案早有預謀，形容被告是「罪犯」而非「示威者」，即使被告年輕仍須判處入獄。

法官直言「被告雖年輕，但未至於年輕得不懂分辨是非」，將量刑起點定於4年，聲言「若你年紀更大起點將更重」，認罪減刑後判他入獄2年8個月，又表示他在獄中繼續學業是「完全可行」，寄語他不要放棄學業。

此外，法官參考心理學家報告後，認為被告犯案乃因受社交媒體上的偏頗報道影響情緒，故下令被告在獄中接受「結果思維」（consequential thinking）及「決策過程」（decision making process）兩方面的心理輔導。

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