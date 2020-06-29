青年認12．1旺角藏汽油彈判囚一年　官寄語「每步路三思而行」 (18:00)

案情指出，當晚9時有過百人在彌敦道堵路，警員10時起驅散。被告見到警員時走開，並朝着警員的相反方向步行。警員認為被告形迹可疑，遂截停搜身，在其背包搜出兩個打火機及一枚汽油彈。

被告黎嘉希任職健身教練。他原被控管有攻擊性武器罪，控方今（29日）改控刑責更重的在公眾地方管有攻擊性武器罪，被告認罪。辯方求情表示，被告被捕後還押近半年至本月初才獲准保釋，他已沉澱思緒，明白當日受到「社運氣候的牽引」，對犯事感愧疚。辯方透露被告來自單親家庭，父親和姊姊都支持他改過自新，他近期亦參與端午節派糉義工活動，希望以後用溫和的方式回饋社會。

主任裁判官嚴舜儀判刑時說，明白被告已扣押一段時間，若判入勞教中心，還押的日子不可從刑期中扣減，最終以18個月監禁為量刑起點，被告認罪可減三分之一刑期，判囚12個月。

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