岑子杰覆核警方6．12施催淚彈做法　質疑不合理不合法 (15:45)

申請人為岑子杰和楊國明，答辯人為警務處長和律政司長。申請人由資深大律師李志喜代表，答辯人則由資深大律師余若海、黃佩琪和張天任代表。

申請方表示，民陣當日在中信大廈外舉行的集會獲警方發出不反對通知書，惟警方未能區分與集會相關者，以及在立法會外的集結者。申請方認為，當集會獲發不反對通知書，同時和平及非暴力地進行，警方便有責任保障守法市民行使其言論自由的權利。

就答辯方認為集會者當日歡呼，以及使用大聲公屬「敵對」態度，申請方反駁市民只是行使言論自由的權利，警方發出不反對通知書時，亦大可增添有關規定。

申請方又指出，即使警方需要中止集會，事前理應通知集會的發起人。申請方表示，警方當日向人群施放催淚彈，不僅沒協助民眾疏散，反而惹起在場者恐慌，認為警方應安排離開路線，讓參與和平集會的市民有足夠時間離開，質疑警方當日的做法不合理和不合法。聆訊下午續。

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