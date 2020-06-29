岑子杰覆核警方6．12施催淚彈做法　質疑不合理不合法 (15:45)

政府去年6月12日如期於立法會恢復二讀修訂《逃犯條例》，引發金鐘一帶警民衝突，警方施放催淚彈驅散示威者。當日獲警方發出不反對通知書、在中信大廈外舉行公眾集會的民陣召集人岑子杰，以及一名當日參加集會的市民早前入稟高等法院提出司法覆核，要求法庭裁定警方以非法武力施放催淚彈驅散示威者的做法，違反《人權法》不得施以酷刑，以及《基本法》保障示威集會的權利。案件今（29日）在高院審理，申請方指出，警方沒有就中止集會的決定通知發起人，其後甚至施放催淚彈，質疑做法不合理和不合法。
申請人為岑子杰和楊國明，答辯人為警務處長和律政司長。申請人由資深大律師李志喜代表，答辯人則由資深大律師余若海、黃佩琪和張天任代表。
申請方表示，民陣當日在中信大廈外舉行的集會獲警方發出不反對通知書，惟警方未能區分與集會相關者，以及在立法會外的集結者。申請方認為，當集會獲發不反對通知書，同時和平及非暴力地進行，警方便有責任保障守法市民行使其言論自由的權利。
就答辯方認為集會者當日歡呼，以及使用大聲公屬「敵對」態度，申請方反駁市民只是行使言論自由的權利，警方發出不反對通知書時，亦大可增添有關規定。
申請方又指出，即使警方需要中止集會，事前理應通知集會的發起人。申請方表示，警方當日向人群施放催淚彈，不僅沒協助民眾疏散，反而惹起在場者恐慌，認為警方應安排離開路線，讓參與和平集會的市民有足夠時間離開，質疑警方當日的做法不合理和不合法。聆訊下午續。
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