少年涉槌襲速龍小隊警員　O記警作供否認威嚇被告母 (16:00)

15歲少年涉於去年重陽節的反禁蒙面法示威中，在屯門用槌襲擊一名隸屬飛虎隊、時任速龍小隊的警員，現時16歲的被告早前否認一項襲警罪，案件今（29日）在屯門裁判法院續審。辯方稱被告曾要求就醫，又在警誡供辭中否認擁有槌子及襲擊警員，惟負責押送被告及錄口供的警員否認辯方說法。
被告為16歲學生，他被控於去年10月7日在屯門青山公路新墟段與屯門鄉事會路交界襲擊警員X。辯方早前向X稱，被告並無持槌，是警員將槌放入其背包，之後更遭警員跪頸、圍毆及口塞警棍，X否認指控。
隸屬有組織罪案及三合會調查科的警員陳國強今供稱，當日他身穿便衣駕駛七人車到現場掃蕩，遇到阻塞後下車戒備，其間X帶同被告來到他面前，連同被告掉下的帽及槌移交給他帶返警署。
陳國強在控方查問時稱，被告從沒要求就醫，但辯方卻在盤問時指出，被告在車上及警署均曾要求看醫生。其後被告在警誡供辭中向陳國強表示「我冇打佢，個槌唔係我嘅」，陳國強卻說「唔好講咁多」，而且沒有將說話記錄在警誡供辭，陳國強否認。
辯方再指出，被告母親到警署後，陳國強曾單獨向被告母親表示被告襲擊警員；當被告母親質疑陳國強說法時，陳國強又涉威嚇其母親說「警察話有就有」，陳國強否認指控。聆訊下午續。
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