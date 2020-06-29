6．28靜默遊行被捕區議員獲釋　稱警未查身分證便拘捕批濫捕升級 (14:50)

林兆彬稱，昨午約5時半他身處旺角信和中心對開監察遊行情況，當時有人聚集叫口號，其間警方多次舉藍旗，人群四散，警員其後突然推進，並拉起橙色膠帶包圍約20名市民，包括林兆彬。他稱，當時目睹一名女子在信和對面過馬路，走入橙帶範圍後無法離開；在場警員多次點人數，但未有檢查市民的身分證，隨後稱會以非法集結拘捕在場的人。

林兆彬說，當時身上掛有區議員證件並曾向警員表明身分，要求離開，惟不獲放行，警員稱只准記者離開。他後來被送到紅磡警署扣查，他拒絕保釋，至今日凌晨4時許獲無條件釋放；據他了解，其他被捕者已陸續以2000元保釋或「拒保」。

林兆彬指出，過去警方包圍市民後會先作搜查，「今次連身分證都無查就拉」，認為做法離譜，屬濫暴升級，他認為由於7月1日將至，警方或想透過大規模拘捕阻嚇市民上街。

另外，東區區議員蔡志強凌晨於facebook發帖，稱東區區議員徐子見被捕後，因為血糖低要求入院，他到伊利沙伯醫院了解後，引述徐子見稱不用擔心，「他答應我們會好好休息」。

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