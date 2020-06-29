「黃店」亞玉冰室東主一家遇襲　東主︰涉案者不僅3男 (14:42)

黎先生今日（29日）向本報表示，他昨晚11時許收舖後，其妻子及20歲兒子到店舖接送，私家車當時停泊在店舖對出泊車咪表位。當他在司機位坐下，並嘗試關門時，發現車門被一名年約40歲男子頂着。黎先生起初以為那人是醉漢，就問他在做什麼，豈料男子出手襲擊。黎先生其後嘗試推開男子、關上車門但不果，因為另一人正拉着車門，及後將他拉下車。

黎先生的妻兒其後嘗試勸阻，但亦受襲。事發時，黎先生見到有一同伙女子在攝錄襲擊過程。襲擊者離開時，他嘗試追截，途中卻遭最少一人阻撓，「（他們）直情走出嚟講晒粗口」，並自稱「路過」。黎先生形容其中一人身穿白衣、有紋身、金色頭髮，相信有預謀者不僅3男1女，認為還有更多人參與其中。他未幾便見到施襲者登上綠色的士離開。

黎先生及妻子其後到博愛醫院治理，他說兩人身體多處有皮外傷，其妻子眼部微絲血管爆裂，但沒大礙，現已出院。他表示，未能估計受襲原因，不排除與政見有關，「我唔知係唔係激嬲一啲有勢力人士」。他現已將閉路電視片段交予警方處理。

警方表示，經初步調查，將案件暫列襲擊致造成實際身體傷害，交由元朗警區刑事調查隊第三隊跟進。

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