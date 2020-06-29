前飛行服務隊總飛行醫官偷拍裙底　被除牌4個月緩刑1年 (14:25)

已離職醫管局的胡永強今沒有律師代表，自行求情時說事後非常後悔，「無論是什麼原因，我都是做錯了」。他事後已找精神科醫生協助，診斷出他有焦慮及抑鬱徵狀。他續稱，犯罪原因是太投入義務工作，令他承受很大壓力，目前已離開服務了20多年的醫管局，並把義務工作減到最少，現在只希望「做回一個好爸爸，好先生」。

醫委會判辭中表示，考慮到被告有悔意及坦白承認錯誤，亦渴望了解自己的心理問題，並決心改過自新，認為他是負責任的人，重犯機會非常小；但為保障公眾利益，以及考慮到控罪的性質和嚴重性，決定判他從普通科醫生名冊除名4個月、緩刑1年。至於其專科資格會否受影響，將交由醫委會轄下教育及評審委員會再作處理。

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