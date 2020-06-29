關愛基金推兩輪「N無津貼」　7．2起接受申請【附表】 (13:41)

住戶租金上限定為其入息限額一半。以一人住戶為例，住戶入息限額為15,100元，租金上限為7550元，津貼為4500元。當局料需時兩個月處理每個申請。

關愛基金專責小組主席羅致光承認，隨着經濟下行，申請人數可能較預期多，如有需要，會再向扶貧委員會申請更多款項。他重申政府無意將「N無津貼」恆常化。

兩輪津貼申請資格及金額相同。明年1月底關愛基金秘書處將向受惠於首輪津貼者發信，住戶只要回覆信件，毋須重新申請，便可獲發次輪津貼。其他住戶明年1月至5月亦可申請。

住戶人數及可獲津貼額

1人：4500元

2人：9000元

3人：12,500元

4人：14,500元

5人或以上：15,500元

入息限額及住戶租金上限要求

住戶人數／入息限額／住戶租金上限

1人／15,100元／7550元

2人／22,000元／11,000元

3人／26,800元／13,400元

4人／33,500元／16,750元

5人／36,900元／18,450元

6人或以上／40,800元／20,400元

關愛基金 昔日報道：

數碼電視援助 明年7月截止

向低收入新移民派1萬元 關愛料派20億 行政費1億

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