關愛基金推兩輪「N無津貼」　7．2起接受申請【附表】 (13:41)

關愛基金將推出兩輪俗稱「N無津貼」的非公屋、非綜援低收入住戶一次過生活津貼，7月2日起至11月30日分階段接受首輪申請，津貼額按住戶人數而定，由4500元至15,500元不等。關愛基金預留逾11億元，料約10.55萬住戶、27.2萬人受惠，今次津貼亦接受無家者申請。
住戶租金上限定為其入息限額一半。以一人住戶為例，住戶入息限額為15,100元，租金上限為7550元，津貼為4500元。當局料需時兩個月處理每個申請。
關愛基金專責小組主席羅致光承認，隨着經濟下行，申請人數可能較預期多，如有需要，會再向扶貧委員會申請更多款項。他重申政府無意將「N無津貼」恆常化。
兩輪津貼申請資格及金額相同。明年1月底關愛基金秘書處將向受惠於首輪津貼者發信，住戶只要回覆信件，毋須重新申請，便可獲發次輪津貼。其他住戶明年1月至5月亦可申請。
住戶人數及可獲津貼額
1人：4500元
2人：9000元
3人：12,500元
4人：14,500元
5人或以上：15,500元
入息限額及住戶租金上限要求
住戶人數／入息限額／住戶租金上限
1人／15,100元／7550元
2人／22,000元／11,000元
3人／26,800元／13,400元
4人／33,500元／16,750元
5人／36,900元／18,450元
6人或以上／40,800元／20,400元
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