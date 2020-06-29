港區國安法｜湯家驊料最低刑期10年　梁家傑：法官酌情空間減至最低 (13:15)

消息稱，「港區國安法」草案列明分裂國家及顛覆國家政權罪行，最高可被判終身監禁。行政會議成員、資深大律師湯家驊今早（29日）接受港台節目訪問時稱，對此不感出奇，亦指出根據本港《刑事罪行條例》，叛國及煽動叛變罪屬嚴重罪行，可判終身監禁，不能與《公安條例》下的非法集結、暴動罪相提並論。他表示，知道會設立最低刑期，預料有機會為10年，呼籲大眾勿存僥倖心態。
被問及若中央行使管轄權，是否意味交由內地審判，湯家驊表示，如出現特定情況，涉及香港社會廣泛的政治形勢，內地刑法則適用，而內地刑法有死刑，但他透露一直有提供意見，不希望看見有港人面對死刑。公民黨主席、資深大律師梁家傑則在同一節目表示，設立最低刑期是將法官的酌情空間減至最低。
至於法律是否具追溯期，湯家驊稱國際人權公約規定一般內部刑法不可有追溯期，而港區國安法的《說明》清楚列明國際人權公約適用於此條例，估計有追溯力的機會相當低，但稱蒐證方面則未必，可引用被告之前言行證實其意圖。
梁家傑則表示，設追溯期非常不能接受、荒誕及令人沮喪，稱在完全未知細節前曾做的行為，如立法後成為入罪、判刑基礎，「點會有咁曖昧嘅呢？」
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