港區國安法｜湯家驊料最低刑期10年　梁家傑：法官酌情空間減至最低 (13:15)

被問及若中央行使管轄權，是否意味交由內地審判，湯家驊表示，如出現特定情況，涉及香港社會廣泛的政治形勢，內地刑法則適用，而內地刑法有死刑，但他透露一直有提供意見，不希望看見有港人面對死刑。公民黨主席、資深大律師梁家傑則在同一節目表示，設立最低刑期是將法官的酌情空間減至最低。

至於法律是否具追溯期，湯家驊稱國際人權公約規定一般內部刑法不可有追溯期，而港區國安法的《說明》清楚列明國際人權公約適用於此條例，估計有追溯力的機會相當低，但稱蒐證方面則未必，可引用被告之前言行證實其意圖。

梁家傑則表示，設追溯期非常不能接受、荒誕及令人沮喪，稱在完全未知細節前曾做的行為，如立法後成為入罪、判刑基礎，「點會有咁曖昧嘅呢？」

港區國安法 相關報道：

港獨聯盟召集人棄保潛逃：國安法是導火線 黃之鋒：接消息稱立法後即拘捕我

顛覆或囚終身 國安法明表決 葉國謙：檢控或參考生效前行為 涂謹申：fb舊帖成罪證？