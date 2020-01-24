保就業計劃｜「保就業」第二批受惠名單公布　逾3.4萬名僱主獲65億補貼【附名單】 (11:10)

政府發言人表示，上周五（26日）開始向第三批共30,016名成功申請僱主發放工資補貼，涉及約77億元工資補貼及承諾受薪僱員約335,000人。

「保就業」計劃第一期申請於本月14日午夜截止，目前為止計劃已完成審批超過約89,400宗僱主申請，佔有關申請總數53%。

發言人表示，秘書處及代理人會繼續處理餘下約7萬份僱主和4.3萬份自僱者申請，目標是於7月中旬完成審批符合資格的申請。

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