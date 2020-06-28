調查：近八成護士稱半年內曾被欺凌 (17:35)

兩工會於今年1月至6月10日期間，以抽樣問卷形式訪問800名醫管局護士。結果顯示，56%受訪護士每月至少一次遭「侮辱性或冒犯性的話」及「工作中被羞辱或嘲笑」欺凌，55%受訪者稱「被忽略或疏離」；逾80%受訪者表示，遭受職場欺凌時會選擇啞忍；而認為職場欺凌令他們有離職意向或對工作產生負面影響的，分別有75%及71%。

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文稱，曾因提出與上司相反的意見而被針對，如被安排「爛更」，即在首星期的首天放假、第二星期的最後一天才再有假期，中間連續工作12天；他又表示，在公立醫院任職8年，按年資應接受「護士專科訓練」，惟上司寧願懸空此機會多年，也不安排他接受訓練，剝削其晉升機會。

醫管局職工總會主席林娟向醫管局提出6項建議，包括對職場欺凌作定義、確立職場欺凌為操守問題、確立工會代表權，並把工會代表出席調查會議計算為工作時間、把業界代表納入職員上訴委員會內及增加其人數、改革委員會調查方法，以及設立調解機制。

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