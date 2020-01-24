網民發起「628靜默遊行」　旺角53人被捕【多圖】 (23:55)

【23:55】一名老翁最先獲釋，不欲多談被捕感受，稱當時僅路過上址，突然被包圍然後被拘捕，等候個多小時後送往警署，稱警署內的被捕者多數正等候辦理手續。

【23:40】現場消息稱，首批即將獲釋的被捕者正在辦理保釋手續。

【23:20】晚上近10時半，帶同警告旗幟的傳令員與大批軍裝警步出紅磡警署外列陣，要求在場記者與被捕者家屬分隔，有部分被捕者的家屬獲安排進入警署，未幾再被警員指示離開警署繼續等候。有人帶同外賣要求交予被捕的表弟，遭警方拒絕，有人不滿稱送飯應屬被捕者的權利。警員又在行人路靠近公主道的路邊拉起橙帶，要求在場的人不要坐在路邊鐵欄。

立法會議員黃碧雲與警方斡旋後，稱警方以限聚令為由把人群分隔，引述警方表示封鎖線「唔係一條死嘅防線」，市民經警方批准後可以進出。至於被捕者情況，黃碧雲稱被捕者中有一名尼泊爾籍女子，而警方已向被捕者提供膳食，故暫不安排家屬把外賣送予被扣查者。

涂謹申民主派區議員紅磡警署聲援被捕者

【21:35】在旺角登打士街被捕的市民由警方旅遊巴送往紅磡警署扣查，包括油尖旺區區議員林兆彬及東區區議員徐子見。晚上9時，立法會議員涂謹申及多名民主派區議員到場聲援。

多名軍裝警一度步出警署，詢問有沒有未成年被捕者的家長在場，安排他們進警署了解。警署內有警員手持圓盾戒備，之後安排部分律師進警署等候接觸被捕者。有家屬欲了解其被捕父親情況，交涉後遭警方拒絕。

另外，徐子見的親友到警署向警員稱，徐子見因糖尿病需要打針，但警方以未能確定針藥成分而拒絕，強調被捕者會獲發糧水，被捕者若有需要可要求到醫院求診。

【19:40】旺角油麻地一帶晚上大致回復平靜，惟近奶路臣街位置仍有警車停泊戒備。

【19:20】警方在facebook表示，自下午約3時起，佐敦至旺角一帶有人群沿彌敦道遊行，其間有人走出馬路，警方先後發出多次警告，人群拒絕聽從指示離開，繼續在旺角一帶集結及叫囂。其中在登打士街附近，更有人推撞警察，警方一度施放胡椒噴劑。由於人群未有停止違法活動，警方遂果斷執法，採取拘捕行動。下午約5時，警方在旺角西洋菜街附近截停一批集結參與者。經初步調查，警方拘捕53人，包括41男及12女，涉嫌非法集結。目前，警方仍然在現場一帶執法，維持公眾秩序。

東區區議員徐子見被捕

【18:34】旺角登打士街數十人被帶上旅遊巴送住警署，當中包括衣服上有「國安」字樣（「國」字上下反轉）的東區區議員徐子見。

【18:18】旺角登打士街有最少40人被捕，包括多名身穿反光衣的義務急救員。

【17:15】警方下午5時後在旺角登打士街「收網」，大批市民及記者被包圍，警員又在信和中心外舉藍旗，禁止其他人行往登打士街方向。另外警方5時許一度在西洋菜南街施放胡椒噴劑，多名市民及記者被噴中。

警銅鑼灣發現鐵釘工具 疑用於刺穿車胎

另外，警方在facebook表示，警方下午4時許在銅鑼灣近東角道一帶執勤期間，在一個電箱旁發現兩個經改裝的鐵釘工具，由塑膠管穿起多枚鐵釘製成，警方上月曾在香港島薄扶林道的馬路發現類似物品，當時有車輛的車胎懷疑被有關鐵釘刺穿。警方在銅鑼灣一帶加強巡邏，追蹤擺放鐵釘的犯人，並搜索清理其餘危險物品。

旺角大批市民記者被警包圍

【16:25】油麻地咸美頓街警員與一批市民對峙，有市民不斷高叫口號，又不時與防暴警激烈爭執，警方多次舉藍旗警告。大批防暴警察其後增援，封鎖該處與彌敦道交界及向登打士街方向後巷，逐步包圍該處聚集市民。

【16:00】記者在佐敦一帶見有數十名市民參與遊行，部分身上掛着示威標語，警方3時20分左右在甘肅街及吳松街一帶舉藍旗警告，要求聚集的市民離開。至3時半，警方在旺角砵蘭街及登打士街交界拉起封鎖線，並截查多名市民，部分警員手持胡椒彈球槍。彌敦道等主要幹道多處有警車佈防，南京街及甘肅街與彌敦道交界各有最少20人被截停搜查，示威者均進入內街，難以分辨街上的人正參與遊行還是行街。警方近4時在登打士街再舉藍旗警告。

警方在facebook表示，下午約3時，有人群在佐敦步行前往油麻地方向，其間有人叫囂及喊口號，一度行出馬路。警方在油麻地甘肅街附近向人群舉藍旗及發出警告，指出他們有可能觸犯《公安條例》下未經批准的集結。警方警告人群切勿走出馬路，否則有可能危害自身或道路使用者的安全。警方又稱，如任何人拒絕聽從指示，繼續企圖挑戰本港法治，警方定必果斷執法，採取拘捕行動。

在銅鑼灣東角道及附近一帶，下午有百計的防暴警戒備，並截查市民。

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