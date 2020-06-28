七一升旗儀式特別交通安排　金紫荊廣場附近道路周一起封閉 (15:30)

星期三（7月1日）為香港回歸23周年。運輸署及警方表示，因應當日在灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式，會在明日（29日）約凌晨零時至7月1日上午11時實施特別交通及運輸安排；包括封閉金紫荊廣場附近一帶道路，以及巴士路線改道等。詳情可瀏覽警方網頁。
有關特別交通及運輸安排主要包括：
道路封閉
下列道路將會封閉，持有許可證車輛除外：
- 博覽道
- 博覽道中
- 博覽道東
- 由中環及灣仔繞道前往博覽道的支路
- 介乎博覽道中與會議道的菲林明道
- 介乎中環及灣仔繞道東行線灣仔入口與菲林明道的龍和道東行線
交通改道
- 沿龍和道東行的車輛須右轉入龍合街南行或駛入中環及灣仔繞道東行
- 沿菲林明道北行的車輛不准駛入博覽道東
公共運輸服務
- 位於博覽道東的巴士總站及位於博覽道東近會議道的巴士站暫停使用。特別安排期間，過海路線961不經博覽道東，城巴路線40M亦不經龍和道，兩條路線會以灣仔北臨時公共運輸交匯處為總站及由該站開出
- 博覽道的的士站暫停使用
- 港灣道（西行）海港中心對面部分的士站由7月1日上午約7時30分至上午9時暫停使用
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