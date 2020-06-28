健康碼｜寄藥名額需求增　工聯會促加額盡快落實港版「健康碼」 (13:40)

曾使用工聯會寄藥服務的謝先生稱，3月時致電工聯會查詢及要求寄藥給居於廣州的妻子，十分順利；惟至6月打算再次寄藥，致電工聯會時「打極都唔通」。

工聯會理事長黃國解釋，強制檢疫措施實行時間愈長，寄藥需求亦急增，現時每周400個寄藥名額及現有人手不足以滿足需求，期望政府可增加名額至800個，以及提供固定地點，方便市民寄藥。

他續稱，政府擬推的港版「健康碼」計劃側重經濟活動及跨境學童，而且新冠病毒檢測費用高昂，令計劃變成「有錢人專利」。他建議政府把檢測列為公共基本服務，降低價格，並把「健康碼」名額優先分配予處理喪事、探病、長期病患者及來往中港兩地工作的人。

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