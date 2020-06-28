港區國安法｜陳茂波︰美借港區國安法挑起制裁　港府已作相關應變預案 (12:22)

美國參議院上周四（25日）通過《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act），要求制裁「實質上有份參與」中方違反對《中英聯合聲明》和《基本法》所承諾責任的人或單位。財政司長陳茂波今早（28日）發表網誌說，美國借港區國安立法挑起所謂的「制裁」，市場關注其影響，港府已作相關應變預案。他指出，銀行界及財富管理等金融界表示本港至今沒出現顯著的資金外流，反而持續有資金淨流入，市場流動性非常充裕。
陳茂波表示，有人可能憂慮中美貿易戰影響外商對內地的投資，但他認為內地角色舉足輕重。而全球產業鏈已形成一個互相依賴和互為影響的佈局，內地有許多優勢及不能輕易複製。
陳茂波稱，國家安全問題實在而迫切，特區政府責無旁貸，亦義無反顧，他稱港區國安法實施後，香港「一國兩制」的基礎將更堅穩。
美國參議院上周四通過《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act），要求制裁「實質上有份參與」中方違反對《中英聯合聲明》和《基本法》所承諾責任的人或單位，稍後將交眾議院表決，通過後經總統特朗普簽署，便會成為法律。
港區國安法 相關報道：
譚耀宗：反映要重罰追溯期意見 葉國謙：為何不能囚終身？ 涂謹申：不講道理的政權
相關字詞﹕陳茂波 市場資金 國安法 港區國安法 港版國安法 23條 23條立法 國安法香港 基本法附件三 香港國安法 國家安全法 人大 基本法 國安法內容 人大會議 一國兩制 基本法23條 中美貿易戰 全球產業鏈 編輯推介