港區國安法｜陳茂波︰美借港區國安法挑起制裁　港府已作相關應變預案 (12:22)

陳茂波表示，有人可能憂慮中美貿易戰影響外商對內地的投資，但他認為內地角色舉足輕重。而全球產業鏈已形成一個互相依賴和互為影響的佈局，內地有許多優勢及不能輕易複製。

陳茂波稱，國家安全問題實在而迫切，特區政府責無旁貸，亦義無反顧，他稱港區國安法實施後，香港「一國兩制」的基礎將更堅穩。

美國參議院上周四通過《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act），要求制裁「實質上有份參與」中方違反對《中英聯合聲明》和《基本法》所承諾責任的人或單位，稍後將交眾議院表決，通過後經總統特朗普簽署，便會成為法律。

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