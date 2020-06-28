綠色本地遊資助須包飯餐交通被批違減廢　旅遊事務署：加強經濟效益 (08:30)

陳智遠表示，不少主力辦綠色深度遊的旅行社習慣舉辦小型團，不會包車，除非要到偏遠小島才會包船，否則大多會與團友一同乘公共交通工具到遊覽地。他形容政府要求申請資助需提供交通及包餐，是「沿用鴨仔團方式去做」。

他舉例，自己曾帶團入大澳，介紹非物質文化遺產「遊涌」，再沿東澳古道回程，「很綠色」，但因沒提供包車或飯餐，不符合資格申請資助。相反，一個一般旅行團，「只要在行程加上一個公園」，便能申請資助。翻查資料，康文署轄下主要公園如香港公園、維多利亞公園，同樣包含在「綠色生活本地遊鼓勵計劃」的「綠色地點」。

旅遊業議會表示，曾多次向政府轉達部分專營深度本地遊的旅行社的意見，希望可以免除包車及飯餐要求，使不同形式的綠色本地遊都可獲政府資助。惟政府希望計劃同時帶動相關行業的業務，故此沒有接納議會的意見。

旅遊事務署發言人回覆表示，計劃規定本地遊需要有餐飲和運輸元素，亦需聘用持證導遊或領隊，希望藉此惠及相關業界，加強經濟效益的乘數效應。