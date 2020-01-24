港區國安法｜51聯合國專家批中國無與港人協商　促人權理事會建立機制監察人權 (20:34)

一批聯合國獨立專家發表聲明，關注全國人大常委會即將審議的「港區國安法」，批評中國當局未有與港人進行任何有意義的協商，擔心中國利用該法壓制民眾，可能損害民眾獲得公平審判的權利，中國當局任意拘留和起訴和平的人權維護者情況將大幅增加。獨立專家促請聯合國人權理事會採取緊急行動，包括建立秘書長特使等機制，以密切監察、分析中國的人權狀況，並每年進行報告。
發表聲明的包括聯合國法外處決、即決處決或任意處決問題特別報告員Agnès Callamard等51名聯合國專家，他們認為港區國安法或會加入定義模糊、可被輕易濫用的罪行，以壓制民眾。他們向中國發出警告，要求中國不要壓制國內的基本自由；譴責當局鎮壓香港的抗議活動和民主宣傳、警察過度使用武力而不受懲處、據稱使用化學劑對付抗議者、據稱在警察局性騷擾和侵犯女抗議者，以及據稱騷擾醫療工作者。
中國常駐聯合國日內瓦代表團回應稱，獨立專家的聲明歪曲事實，嚴重干涉中國主權和內政，稱「一個國家的人權好不好，本國人民最有發言權」，又說「中國人權的進步和對世界人權的貢獻有目共睹」，形容港區國安法獲得包括港人在內的全國人民支持。
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