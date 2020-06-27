港區國安法｜陳弘毅：倘港府無法控制動亂危及國安　中央會行使管轄權 (17:15)

全國人大常委會明（28日）起一連三日開會，料會審議「港區國安法」。基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅會列席會議，他昨（26日）接受深圳衛視訪問，回應中央對國安案件保留管轄權，陳弘毅表示港區國安法草案《說明》提及《基本法》第18條，法例規定若香港發生特區政府無法控制的動亂，危及國家安全並構成緊急狀態，是中央會行使管轄權的情況。
陳弘毅續稱，由中央行使管轄權的案件，在極端情況下，駐港內地國安人員才會直接行使執法權、逮捕權或是調查案件權力。他認為駐港國安公署的主要角色，是與特區政府建立聯繫，通過合作確保維護國家安全的工作能夠有效實施，同時會蒐集情報。
陳弘毅：特首任命組法官名單 按現行機制選取
港區國安法草案《說明》提及，授權特首指定若干法官專責處理相關案件，被質疑破壞司法獨立。陳弘毅強調，有關安排不代表由特首就單一涉國安法案件，特別指定某一名法官審理，而是由特首任命一批法官組成一個法官名單，按現行機制從中選取法官審案，例如交由高等法院的首席法官決定。他稱這是考慮到未必所有法官都適合審理國安法的案件，例如是外籍法官，或某些法官非擅長審理刑事法。
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