《明報》高中生升學博覽會揭幕　有家長因「港區國安法」望為子女另覓出路 (14:15)

中午時分博覽會人頭湧湧，場內設本地院校及海外升學機構的展覽，不少家長帶同子女到場查詢。李先生與就讀中四的李同學到場了解海外升學資訊，李先生稱本港升學成績要求高，加上將來「港區國安法」生效，擔心兒子未來會觸及「紅線」失言論自由，故到場了解海外升學情況，「希望他多一個選擇」。他稱，在兒子就讀的學校，鄰班已有7名同學「跳船」，下學年到海外升學。

另一家長蘇太太則認為，「世界到處都亂」，沒有因過去一年的社會事件及本港政局改變兒子升學安排。其子蘇同學亦表示，仍希望於本地升學，認為本地政局不會影響其學習。

博覽於九龍灣國際展貿中心舉行，逾40間本地及海外升學機構參展，亦設有講座，分享放榜準備及海外升學資訊。詳情可瀏覽此網址。

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