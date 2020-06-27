保就業｜羅致光：首期計劃申請較預期少　料4至6月失業率超6% (13:16)

勞工及福利局長羅致光今早（27日）出席商台節目時表示，第一期「保就業」計劃約有67%僱主申請，較預期有七至八成僱主申請少。他又說，本港失業率仍不樂觀，相信7月公布的4月至6月平均失業率會超過6%，並預料未來一段時間會維持在5%至6%的水平。
羅致光表示，僱主對「保就業」計劃的認知程度偏低，亦有公司擔心申請會影響聲譽，或是因打算裁員而不申請資助。他指出，有1萬名僱主於3月31日後才開設強積金戶口，不符合申請資格下仍提交申請，當局稍後會通知相關申請人。他亦說，有14萬自僱人士不符合申請資格，包括因不是以自僱人士身分開設強積金戶口，或在離職後才開設個人戶口。
另外，羅致光稱，過去一段時間從菲律賓抵港者的確診感染新型冠狀病毒比率約為0.65%，推算若有1萬人從菲律賓抵港，當中有65人可能確診，若外傭於僱主家中進行家居檢疫不理想，傳播病毒的風險相當高。他呼籲僱主與外傭續約，暫時不要更換外傭，政府亦會延長外僱合約完結後留港時間，協助尋找新僱主。
新冠肺炎 相關報道：
駿洋邨7月底停檢疫 最快8月底入伙 第二批料10月底可遷入 議員批太遲
相關字詞﹕羅致光 保就業計劃 失業率 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 抗疫新階段 編輯推介