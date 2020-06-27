保就業｜羅致光：首期計劃申請較預期少　料4至6月失業率超6% (13:16)

羅致光表示，僱主對「保就業」計劃的認知程度偏低，亦有公司擔心申請會影響聲譽，或是因打算裁員而不申請資助。他指出，有1萬名僱主於3月31日後才開設強積金戶口，不符合申請資格下仍提交申請，當局稍後會通知相關申請人。他亦說，有14萬自僱人士不符合申請資格，包括因不是以自僱人士身分開設強積金戶口，或在離職後才開設個人戶口。

另外，羅致光稱，過去一段時間從菲律賓抵港者的確診感染新型冠狀病毒比率約為0.65%，推算若有1萬人從菲律賓抵港，當中有65人可能確診，若外傭於僱主家中進行家居檢疫不理想，傳播病毒的風險相當高。他呼籲僱主與外傭續約，暫時不要更換外傭，政府亦會延長外僱合約完結後留港時間，協助尋找新僱主。

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