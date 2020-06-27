港區國安法｜葉國謙料國安法通過前會公開條文　相信刑罰有阻嚇性 (12:45)

而葉國謙在節目後見記者時表示，若於七一前通過港區國安法，想在七一遊行中展示或揮舞「港獨」旗幟或英美國旗的人要想清楚，因為這一定牴觸港區國安法，但他目前難以確定警方會否即時執法。

另外，行政會議成員、工聯會黃國健今日出席商台節目時表示，由中央政府代立國安法是不理想做法，但反修例風波爆發一年來，香港的混亂及無秩序狀況愈來愈嚴重；他相信國安法不是終結，香港的問題一日不解決，國安法只會是開端。

出席同一節目的民主黨主席胡志偉說，不認同國安法只影響一小撮人，他指出內地對國家安全的定義相當廣泛，包括教育、文化、宗教安全等，即使言語上反對政府都會構成威脅政權。他認為，根據以往內地處理香港問題的經驗，中央政府只要保留了權力，終有一日會使用。

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