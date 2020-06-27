漁護署新增2加水站　一文睇晒全港17個郊野公園加水站地點 (09:24)

夏日遠足，為免中暑應適當補充水分。漁農自然護理署（漁護署）郊野公園教育活動計劃早前在facebook公布，已於鰂魚涌柏架山道的林邊生物多樣性自然教育中心，以及大潭篤水塘兩個郊野公園新增加水站（Filling Station），並提醒行山人士在炎熱天氣下行山時，記得自攜水樽添水。