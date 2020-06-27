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漁護署新增2加水站　一文睇晒全港17個郊野公園加水站地點 (09:24)

夏日遠足，為免中暑應適當補充水分。漁農自然護理署（漁護署）郊野公園教育活動計劃早前在facebook公布，已於鰂魚涌柏架山道的林邊生物多樣性自然教育中心，以及大潭篤水塘兩個郊野公園新增加水站（Filling Station），並提醒行山人士在炎熱天氣下行山時，記得自攜水樽添水。

17個郊野公園加水站地點【放大地圖】

全港現時共有17個郊野公園加水站，市民可自攜水樽到加水站補給飲用水，具體位置可到漁護署網站查詢。【詳情】

1.北潭涌小食亭（北潭涌家樂徑及麥理浩徑第一段）

2.獅子會自然教育中心

3.大坑墩燒烤場地（清水灣樹木研習徑）

4.城門燒烤場地（麥理浩徑第六段）

5.大網仔燒烤場地

6.北潭凹（麥理浩徑第二段）

7.馬鞍山燒烤場地（馬鞍山家樂徑及馬鞍山郊遊徑）

8.扎山道晨運園

9.紅梅谷燒烤場地

10.鶴藪水塘燒烤場地6號（鶴藪郊遊徑）

11.西沙路燒烤場地5號（麥理浩徑第三段）

12.大棠燒烤場地1號（大棠自然教育徑及大棠樹木研習徑）

13.九龍山長源路（麥理浩徑第六段）

14.城門小食亭（菠蘿壩自然教育徑）

15.清水灣郊野公園遊客中心（清水灣樹木研習徑）

16.*新增加水站：大潭篤水塘

17.*新增加水站：林邊生物多樣性自然教育中心（衛奕信徑第二段）

另外，位於郊野公園內的7個飲水機，包括大美督郊野公園管理站(八仙嶺自然教育徑)、大美督燒烤場地、泥涌燒烤場地、北潭涌家樂徑、北潭涌傷健樂園、大潭燒烤場地，以及大棠燒烤場地6號，飲水機暫停使用至另行通知。

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