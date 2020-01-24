防曬產品使用6注意　皮膚科醫生：防曬塗抹全身需約6茶匙　眼耳嘴周邊易忽略 (08:35)

防曬使用6注意

‧日常塗SPF30或以上、PA+++防曬

皮膚科專科醫生林嘉雯表示，陽光中的紫外線會令皮膚老化、鬆弛，甚至引致皮膚癌，尤其紫外線A（UVA）穿透力高，可透過雲層及玻璃等進入室內，對皮膚的傷害較大，因此不論天氣如何，每日都應該塗防曬。她建議日常可使用SPF30或以上、PA+++的防曬產品；進行戶外活動時則可使用SPF50或以上、PA+++或以上的防曬產品。

‧全身塗防曬需約6茶匙

皮膚科專科醫生胡惠福指出，每次應塗抹足夠分量的防曬霜。防曬霜塗於面部及頸部位置需要約1茶匙，軀幹前後位置需要約2茶匙，兩邊的上肢需要約1茶匙，而塗每邊下肢位置需要約2茶匙。

‧髮際線、眼嘴周邊易忽略

林嘉雯稱，防曬應均勻地塗在身體每個部分，一般人塗防曬時易忽略髮際線、眼部周邊、嘴部周邊及耳朵，宜多加留意。

‧先防曬後防蚊

如在戶外活動，需要同時做防曬及防蚊措施，胡惠福表示，防曬霜應在出門前15至30分鐘塗搽，塗上防曬霜後15至20分鐘才塗抹驅蚊劑，以減低皮膚過度吸收驅蚊成分的風險。

‧每隔兩小時補塗防曬

胡惠福表示，在戶外活動防曬霜要每隔兩小時補塗一次，並在流汗或游泳後補塗。如上班期間未必可每隔兩小時補塗防曬，林嘉雯建議，要盡量避免觸摸臉部，以防抹去防曬霜。

‧防曬乳霜較持久 避用噴霧

胡惠福稱，防曬霜主要有乳霜、乳液及噴霧3種，乳霜黏附皮膚效果較好，但質地較黏稠；乳液及噴霧的質地清爽，但黏附皮膚效果較差，或需要重複塗上。林嘉雯提醒，防曬噴霧有機會噴得不均勻，被忽略的部位或會被曬傷，而且使用噴霧時或會被吸入肺部，因此建議盡量避免使用。如必須使用噴霧，宜在室外使用。

文：何芍盈

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