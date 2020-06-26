元朗男女拍照問題爭執　警昨拘男子涉襲擊今改指二人打架　女子被捕 (23:20)

本報記者當時在現場採訪，當時現場有人指稱一名中年男子「影人大頭」，並與一名中年女子爭執，其間男子懷疑曾以手推開女子，懷疑過程中有人曾觸碰該名女子胸部。女子其後把男子制服在桌上，附近市民見狀上前協助。警方其後到場調查，並在現場詢問是否有人可做證人，最少一名男子願意做證人，但警方並無抄低其資料，亦無將其帶走。

警方昨晚發稿稱，一名55歲男子在商場內涉嫌因拍照問題與一名54歲女子爭執，他其後懷疑以手襲擊該名女子。警方拘捕該名男子，懷疑與案有關。案件暫列普通襲擊，交由元朗警區刑事調查隊第四隊跟進。

警方今晚再發稿稱，元朗警區刑事調查隊第四隊人員經進一步調查後，相信該名55歲男子與該名54歲女子懷疑曾互相以手襲擊，案件現改列「在公眾地方打架」。人員今日下午約4時在天水圍區一單位拘捕該名54歲女子，涉嫌「在公眾地方打架」，她現正被扣留調查。而早前被捕的55歲男子已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。