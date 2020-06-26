海關打擊跨境貨車走私　5個月檢逾6600萬元貨物違禁品 (23:00)

海關稱，海關人員在行動中，在各陸路邊境管制站共偵破212宗涉及跨境貨車的走私案件，檢獲各類型懷疑走私貨物及違禁品，包括約59公斤毒品（主要為可卡因、冰毒、海洛英和氯胺酮）、超過150萬支未完稅香煙及雪茄、大批冒牌貨物及侵權電影光碟等。此外，海關亦檢獲約400公斤沒有許可證情況下進口的食米、約4.9萬件附有虛假產地來源的健康食品，以及約4000卷未列艙單廁紙。

海關又表示，有不法分子為逃避海關人員查驗，將走私貨物混雜一般貨物以作掩飾，或將違禁品收藏於貨車隱蔽處，並試圖以不同手法瞞騙執法人員。當局在行動期間，揭發不法分子利用空心金屬機械零件、飲水機、火鍋爐及膠水管等器具收藏毒品，亦有不法分子將毒品藏於挖空的書籍內頁中、黏合於紙皮箱的夾層內，或夾藏於露營睡袋及咕𠱸內。此外，海關亦首次偵破一宗利用陸路快遞包裹渠道走私大量現金的案件，檢獲折合約210萬港元的歐元紙幣。海關正調查案中未有申報的現金是否與其他犯罪活動及洗黑錢罪行有關。

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