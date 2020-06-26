10內地客迪拜抵港滯機場5日　機管局：阿聯酋航空違規不能接受 (21:45)

機管局表示，民航處已去信阿聯酋航空要求交代，阿聯酋航空回覆稱會採取措施避免同類事件再發生。

另外，衛生署表示，被送往鯉魚門公園度假村檢疫中心的10名涉事內地人，經測試證實全部對新型冠狀病毒呈陰性，當中因有病徵入院的一人已被送返檢疫中心，與其餘9人繼續接受檢疫。

該批內地人上周六乘阿聯酋航空EK380由迪拜抵港，由於同一班機有26名來自巴基斯坦乘客在本港確診感染新冠病毒，故衛生署安排拒絕返回迪拜的10人到檢疫中心隔離。

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