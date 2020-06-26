10內地客迪拜抵港滯機場5日　機管局：阿聯酋航空違規不能接受 (21:45)

11名內地人上周六（20日）由迪拜抵港，因未持有可前往目的地的登機證，其中10人滯留機場5日後被送到檢疫中心接受檢疫，餘下一人返回迪拜。機管局今日（26日）回覆本報查詢指出，涉事的阿聯酋航空未有遵守相關規定，在接受旅客登機前，沒有確保其目的地接受在香港轉機的旅客入境，「情況不能接受」，已聯同政府部門嚴肅跟進，並向所有航空公司再次發信，重申航空公司必須遵守相關規定。
機管局表示，民航處已去信阿聯酋航空要求交代，阿聯酋航空回覆稱會採取措施避免同類事件再發生。
另外，衛生署表示，被送往鯉魚門公園度假村檢疫中心的10名涉事內地人，經測試證實全部對新型冠狀病毒呈陰性，當中因有病徵入院的一人已被送返檢疫中心，與其餘9人繼續接受檢疫。
該批內地人上周六乘阿聯酋航空EK380由迪拜抵港，由於同一班機有26名來自巴基斯坦乘客在本港確診感染新冠病毒，故衛生署安排拒絕返回迪拜的10人到檢疫中心隔離。
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