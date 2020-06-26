女馬主涉向馬會職員派1萬元　獲撤行賄罪准自簽守行為一年 (19:45)

王梁秀卿（61歲）報稱為家庭主婦，原被控於2018年12月9日與馬會進行事務往來時，向受僱於馬會的公職人員、即在沙田馬場第一座看台3樓、一個馬主私用廂房投注櫃位工作的梁雪冰及其他職員，提供1萬元利益。

案情指稱，被告是馬會全費會員及馬匹「時時精綵」的合伙馬主。她和丈夫經常在一個馬主私用廂房觀賽及用膳，由於兩人都不太懂得填寫彩票，不時需要廂房投注櫃位的職員協助。

案發當日，被告的馬匹在「浪琴表香港瓶」賽事中奪冠，她與丈夫共分得約798萬元獎金。賽事結束後，她將一疊共20張的500元紙幣遞給梁姓職員，表明這是給予投注櫃位職員的「茶錢」。梁姓職員拒收，但被告將錢放在地上後離開，最後由另一名職員拾起交給馬會。廉署去年5月邀請被告錄取口供，遭被告拒絕。

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