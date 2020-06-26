20歲兼職侍應涉襲警裁罪名不成立 (20:00)

案件押後至7月10日就刑事損壞罪判刑，待索取感化及社會服務令報告，被告獲准保釋。

現年20歲、案發時19歲的被告黃錦威承認於去年11月12日在西灣河太康街及筲箕灣道交界損壞交通燈；但否認同日在太安樓萬寧外襲擊警員X。

涉案警員X作供時稱，當日下午以便衣警身分在私家車上巡邏，看到被告將涉案交通燈的一條電線剪斷令其失靈，之後手持剪刀走進附近的太安樓，X隨即以「6秒」上前追截被告。X見被告仍手持剪刀，遂先表明身分及着他「冷靜啲」，但被告情緒激動並「大呼小叫」，因此捉住被告右手腕，其間被告揮動其手掙扎時，割傷X左拇指。

惟裁判官何俊堯判刑時指出，從閉路電視看到X及其隊員在商場內一見被告時，X隨即與被告有身體接觸及將他制服，與X所稱在接觸被告前所做的行為不脗合。裁判官又指出，X作供時原稱，被告大呼小叫時已捉緊其手腕，後來改稱聽到被告叫喊後怕他逃走才捉其手腕，認為說法「大相逕庭」，因而「未能放心接納警員的證供」，裁定被告襲警罪名不成立。

其他報道：警屢不展示編號遭覆核稱因起底威脅 官：警獲公權力身分應公開

其他報道：李偲嫣26歲兒子疑因金錢問題 以腳架襲繼父被捕

其他報道：男生涉槌擊速龍被控襲警 官准警保密身分

其他報道：陳方安生宣布引退 離開官場後仍活躍政壇推動普選