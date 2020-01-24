港區國安法｜張達明：恐出現「文革式批鬥」　梁愛詩：教師要令學生明白沒有「違法達義」 (19:00)

張達明出席一個有關《基本法》的論壇時說，有大學校長聯署支持「港區國安法」，當局覺得他們沒專業失德，但最近有學校教師參與聯署反對立法，卻被視為將政治帶入校園。他說在此事中，贊成政權做的事被視為正面宣傳，反對則被視作可能違反專業。他擔心日後無法在校園內訓練學生多角度思考，亦不願香港出現針對教師言論的「文革式批鬥」。

張達明又說，內地的《國家安全法》規定，若公民掌握有人危害國家安全的線索或行為，有責任向當局舉報。他又稱內地的國家安全教育，會教小孩舉報家人懷疑危害國安的行為。張達明關注，本港日後推行的國家安全教育會否跟隨內地做法。

出席同一論壇的前律政司長梁愛詩說，有歷史科教師向其問道，日後在課堂講「革命」會否違反「港區國安法」。梁愛詩指出，贊成批判式教育，「但凡事要有個底」，她認為教師要向學生說明他們對國家有責任，亦要讓學生知道，若他們不滿政權而發動「革命」，一旦失敗「會被人殺頭」，令學生明白沒有「違法達義」，做任何事須承擔後果。

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