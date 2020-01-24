港區國安法｜新聞行政人員協會促公開草案條文　記協憂衝擊新聞及採訪自由 (19:15)

香港記者協會亦致函全國人大常委會委員長栗戰書，表示早前已就港區國安法立法向常委會提交意見書，記協認為港區國安法未有具體條文保證媒體編採自由不受影響，未能釋除新聞工作者的疑慮，不少條文規定更直接衝擊司法獨立，令新聞自由、記者人身安全更缺乏保障。

記協又稱，根據規定港區國安法地位凌駕香港其他法例，會對現行保障人權自由、新聞自由、記者採訪自由等法例帶來不明朗和嚴重衝擊，要求《草案》列明，條文必須符合《公民權利與政治權利國際公約》適用香港之部分。

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