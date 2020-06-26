西貢村落爆竊案急升　警高調加強巡邏 (17:20)

將軍澳警區（行動）總督察陳耿表示，警民關係科不時前往各村落，指導村民使用由地政總署提供的手機應用程式，方便村民報警時能提供更準確位置，同時向村民派發防盜警鐘加強村落保安，以及派發傳單宣傳反爆竊資訊。警方同時與村代表加強溝通，呼籲村民多安裝閉路電視協助警方執法，以及避免在屋內存放大量貴重財物。

陳耿稱，西貢區內爆竊案非常依賴村民的警覺性，周二（23日）有井欄樹村村民發現一名可疑男子於村外徘徊報警，警方迅速到場拘捕該57歲男子，並從其身上搜出爆竊工具；男子被暫控一項企圖爆竊，他今早在觀塘裁判法院提堂。

陳耿稱，警方自本周初動員大量警力高調巡邏，包括將軍澳警區衝鋒隊、特遣隊、軍裝巡邏小隊、警犬隊及第3梯隊高調巡邏，同時派便衣警深夜到村內埋伏監視，飛行服務隊亦派出直升機協助高空觀察隱蔽地形。

有記者問及警方高調出動直升機在西貢巡邏是否與助理處長陶輝居於西貢相關，陳耿稱警方反爆竊行動一視同仁，不會因長官居所有特別處理手法。